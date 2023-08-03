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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الأمريكية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى النيجر

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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نصحت وزارة الخارجية الأمريكية، مواطنيها بعدم السفر إلى النيجر، محذرة من اضطرابات مدنية وعدم استقرار الحكومة هناك. 

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الحرة) اليوم الخميس - أن واشنطن أمرت بإجلاء بعض موظفي سفارتها في النيجر بصفة مؤقتة، مشيرة إلى أن كبار الموظفين سيواصلون عملهم لتقديم خدمات محدودة وخدمة الطوارئ للمواطنين الأمريكيين.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن قد أكد -في وقت سابق- التزام بلاده بدعم رئيس النيجر محمد بازوم واستعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في هذا البلد، بما يتفق مع موقف الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين.

الخارجية الأمريكية النيجر