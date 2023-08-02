داليدا خليل تشعل إنستجرام بلقطات رومانسية مع عمرو دياب

في إطلالة جديدة؛ أثارت الممثلة والمغنية اللبنانية داليدا خليل جمهورها ومتابعيها بصور معبرة عن السعادة والرومانسية مع النجم عمرو دياب، أثناء قضائهما رحلة صيفية في إحدى المناطق الساحلية المصرية.

وبجانب صورة القبلة، تضمنت الصور الأخرى ظهور الثنائي معا وهما يتبادلان الضحك.

وعبرت داليدا عن سعادتها بلقائها بالهضبة في منطقة المراسي في بورتو مارينا، وعلقت على الصور التي شاركتها عبر حسابها على إنستجرام، "الروح.. مع الأسطورة عمرو دياب".



وحصدت الصور مشاهدات وتفاعلا كبيرا من المتابعين بعد ساعة من المنشور، وانقسمت الآراء بين معجب ومستاء.

حيث يستعد عمرو دياب لعدد من الحفلات الغنائية الفترة المقبلة، ففي 11 أغسطس الجاري، سيحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، كما يقدم أيضا حفلا غنائيا فى بيروت يوم 19 أغسطس المقبل، والذي يشهد عودة الهضبة للبنان بعد غياب 13 عاما.

وطرح الهضبة أول دويتو مع ابنه عبدالله بعنوان "يا ليل"، وحققت الأغنية عدد من المشاهدات الكبيرة وإعجابا كبيرا من قبل الجمهور.

يذكر أن الهضبة خاض للمرة الأولى تجربة غنائية جديدة في مشواره الفني، وذلك بغنائه باللغة العربية الفصحى بعنوان "والله أبدا"، وتغنى دياب في بداية أغنيته بأبيات شعرية للشاعر الأندلسي "ابن زيدون"، أما الأغنية فمن كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

ويذكر إلى أن داليدا شاركت أيضا في عدد من الأعمال الفنية، أهمها مسلسل "دقة قلب"، وفيلم "مينك إنت؟"، ومسلسل "سكت الورق"، أما الشهرة الحقيقية لها والتي جعلتها تتألق نجوميتها، فكانت من خلال مسلسل "حلوة وكذابة" وفيلم "حلوة كتير وكذابة". حيث تشاركت داليدا خليل وزياد برجي دور البطولة في هذين العملين إلي جانب فيلم "حبيب ميرا"، بالإضافة إلى مسلسل "أجيال" بالاشتراك مع يوسف الخال.

وتم تكريم داليدا خليل خلال مشوارها في عالم الفن بعدة جوائز أهمها "جائزة الـ Murex d’or" عام 2012 كأفضل ممثلة صاعدة، كما لقبت بـ"ملكة الدراما اللبنانية" وأحرزت لقب ملكة جمال الشمال عام 2003.