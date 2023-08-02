بالفيديو.. إطلاق نار داخل مجلس الشيوخ.. والشرطة الأمريكية تواصل البحث داخل المبنى

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ذكرت الشرطة تجري عملية بتفتيش لمباني مجلس الشيوخ الأمريكي بعد تلقي مكالمة عاجلة تفيد بوجود مُطلق نار نشط في الكابيتول، ولكن حتى الآن لم يعثر رجال الشرطة على أي دليل يشير إلى وقوع حادث إطلاق نار.

WATCH: Reporter films active shooter scare at the U.S. Senate. Appears to be a false alarm pic.twitter.com/NyKap9nAuX — BNO News (@BNONews) August 2، 2023

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، قالت شرطة الكابيتول الأمريكية إن الحادث وقع قرابة الساعة 3 مساءً، معلنة أن رجال الشرطة "يقومون بالبحث في وحول مباني مكتب الشيوخ ردًا على مكالمة طارئة مقلقة"، ونصحت الأشخاص الذين يتواجدون داخل المباني بالابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة بسبب ورود "بلاغ عن وجود مُطلق نار نشط".

وأوضحت الجهات الأمنية أنهم لم يتلقوا أي تقارير مؤكدة عن وقوع إطلاق نار حتى تلك اللحظة. وقال متحدث باسم إدارة إطفاء العاصمة واشنطن في تمام الساعة 3:15 مساءً إنهم "يستعدون لإزالة العوائق من الموقع" بعد أن لم يتم العثور على أي دليل على الحادث. وأكدت شرطة الكابيتول أنهم سيقدمون قريبًا معلومات إضافية للصحفيين بينما تستمر التحقيقات.