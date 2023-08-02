طرق مضمونة لزيادة عدد المتابعين على تيك توك

في خضم المنافسة الشرسة في تطبيق تيك توك، يتساءل الكثير من صانعي المحتوى على هذا التطبيق عن كيفية زيادة متابعيهم، وتطوير حسابهم ليصل إلى مستوى متقدم.

وفيما يلي مجموعة من النصائح التي تساهم في تطوير حسابك على تيك توك وزيادة متابعيك، وفق ما أورد موقع أندرويد بوليس الإلكتروني:

تلبية احتياجات جمهورك المستهدف

يساعد التركيز على شيء تستمتع بفعله أو مشاهدته أو التحدث عنه على جذب المشاهدين وذلك بمجرد أن تقرر المحتوى الذي تنوي إنشاءه، قم بإجراء بعض الأبحاث حول نوع المحتوى المذكور وابحث عن منشئي محتوى يقومون بنفس الشيء.

ويمكن أن يوفر بنظرة ثاقبة على الرموز والمصطلحات المتوقعة من نوع المحتوى المعين هذا؛ فهم جمهورك هو الخطوة الأولى للنجاح.

اختر المحتوى الخاص بك

يعد امتلاك محتوى فريد خاص بك شئ حيويا على تيك توك. يكتسب بعض منشئي المحتوى الأكثر شهرة شعبية بمجرد السماح لشخصياتهم الحقيقية بالتألق. وأكبر دليل على ذلك تشارلي داميليو، الشخصية الأكثر شعبية على تيك توك في عام 2023، والذي جمع عددا كبيرا من المتابعين عبر مقاطع الفيديو الخاصة بالرقص. ما يجذب الناس إليك هو شخصيتك كما هي، والتمتع الضمني بالمحتوى الذي تنشئه.

مواكبة أحدث الاتجاهات

من المحتمل أن تمثل مواكبة الاتجاهات دفعة قوية لك. قم بالتمرير للبحث عن مقاطع الفيديو الأكثر نجاحًا على تيك توك، ومشاركتها على حسابك أو إنشاء دويتو معها.

الارتباط بوسائل التواصل الاجتماعي الأخرى

يمكن لربط إنستجرام الخاص بك بصفحة تيك توك والعكس بالعكس أن يقدم لك نتائج، قد تبهرك بالفعل، وهناك أشخاص يتابعونك على منصة واحدة، ولكنهم لا يتابعون حسابك على المنصات الأخرى، فعليك توفير طرق لجميع صفحات الوسائط الاجتماعية وصفحات المحتوى الخاصة بك يمكن أن يكون أمرا جيدا لمشاركة حسابك.

الاستمرارية

يتحرك الإنترنت بسرعة، ومن السهل أن تتخلف عن الركب.

يعد المحتوى المتسق والمستمر شئ حيويا للبقاء في دائرة الضوء. لا تنشر عدة مقاطع ثم تتوقف لفترة شهر أو أكثر، فهذا لن يؤدي إلى تطور حسابك وسيؤثر عليه سلبا. حافظ على حيوية محتواك وتحركها بوتيرة ثابتة، حتى لا يشعر الناس بالملل من محتواك.

الاستماع والتواصل

يمكن أن يكون التواصل مع جمهورك والاستماع إلى أفكارهم حول المحتوى الخاص بك لا يقدر بثمن لتحسين جودته. كما يمكن أن يكون التواصل مع منشئي المحتوى الآخرين فرصة للمزيد من التعلم منهم، وربما التعاون معهم.

