اجتماع طارئ لمجلس جامعة دمياط

انعقد اليوم الأربعاء ،مجلس طارئ لقطاع الدراسات العليا والبحوث جلسة رقم 147 برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولى القائم بعمل رئيس جامعة دمياط .

استهل الدكتور حمدان ربيع المجلس بتوجيه الشكر لكل من قدم التهنئة من داخل الجامعة وخارجها ، واكد ان المتابعة الدقيقة و الزيارات الميدانية و الجولات التفقدية جزء من البرنامج اليومي لمتابعة تنفيذ المهام المختلفة وهو ما كان معمولا به خلال فترة رئاسة الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة السابق مشيدا بالإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة وانه يتم استكمال مسيرة التطوير بالجامعة.

وقال ربيع أن العمل مستمر بجميع القطاعات وتم وضع خطط مدروسة لزيادة الموارد الداخلية للجامعة



وأصدر ربيع اقرارا بتكليف الدكتور أمانى محمد عبد العزيز عوض وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للقيام بعمل عميد الكلية إلى جانب عملها لحين تعيين عميد للكلية أو صدور قرار أخر من السلطة المختصه،بحضور الدكتور محمد جمعه وكليل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور مرفت حامد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .

ووجه بمواصلة العمل بكفاءة وفاعلية اتساقا مع خطة الجامعة ومستهدفاتها، كما وجه الشكر والتقدير إلى الدكتور الشحات مسعد عتمان عميد الكلية السابق والتي انتهت فترة عمادته في 31/7/2023على ما قدمه من عمل وجهد خلال فترة تعيينه عميداً للكلية.

فى سياق متصل استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، اليوم المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لتقديم التهنئة الدكتور حمدان ربيع متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله بجامعة دمياط.