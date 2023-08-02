مدرب المنتخب يطالب اتحاد الكرة بالتواصل مع إدارة ليفربول لضم صلاح

طالب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، من مسؤلي اتحاد الكرة بالتواصل مع إدارة فريق ليفربول الإنجليزي، لتحديد موقف ضم محمد صلاح نجم المنتخب الأول والفريق الإنجليزي إلى صفوف الفراعنة الشباب في اولمبياد باريس، وفقا للقواعد.

وشدد البرازيلي على سرعة إنهاء هذا الملف لبدء وضع خطته للمرحلة المقبلة خاصة وأنه لابد أن يكون هناك بديل جاهز في حالة رفض إدارة ليفربول.

ومن المفترض أن يصل المدير الفني للفراعنة الشباب إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل لبدء مهمته لمعسكر سبتمبر المقبل.