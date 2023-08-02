ميكالي يجتمع بجهازه المعاون لتحديد الوديات التي يخوضها المنتخب

يعقد البرازيلي ميكالي فور وصوله للقاهرة، اجتماعا مع جهازه المعاون لتحديد الوديات التي يخوضها المنتخب في فترة التوقف الدولي.

كما يناقش ميكالي تفاصيل المعسكر ومكان إقامته بالتحديد، حيث طلب الأولمبي، من اتحاد الكرة مخاطبة عدة منتخبات أوروبية التى ضمنت تواجدها فى الأولمبياد لمواجهة أحدها فى معسكر سبتمبر المقبل وديا ضمن خطة استعدادات الفراعنة لاولمبياد باريس.

وكان قد تأهل الفراعنة رسميا الي دورة الالعاب الاولمبية باريس بعد تحقيق الفوز بنصف نهائي بطولة الامم الافريقية للشباب تحت ٢٣ سنة والوصول الي النهائي.