البطولة العربية.. اتحاد جدة بالبدلاء أمام الشرطة العراقي

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الشرطة العراقي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

ويواجه الاتحاد السعودي، نظيره الشرطة العراقي، اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، حيث تنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وقرر سانتو، إراحة نجوم الخط الهجومي أمام الشرطة العراقي، حيث يجلس المخضرم الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبدالرزاق حمدالله على مقاعد احتياط العميد.

ويشهد تشكيل اتحاد جدة غياب الدولي المصري طارق حامد، بعد إصابته الدموية في مباراة الصفاقسي الماضية، وخضوعه لعملية جراحية في الوجه.

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: صالح العمري – زكريا هوساوي – أحمد شراحيلي – مد الله العليان.

خط الوسط: عوض الناشري – سلطان الفرحان – أحمد بامسعود – مهند الشنقيطي - مروان الصحفي

وفي الهجوم: هارون كامارا.

ويتصدر اتحاد جدة، جدول ترتيب المجموعة الأولى من دور المجموعات من البطولة العربية 2023 برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الشرطة العراقي في وصافة الترتيب وفي رصيده 4 نقاط.

تشكيل الشرطة العراقي

حراسة المرمى: أحمد باسل

خط الدفاع: فيصل جاسم – كرار عامر – مناف يونس – أحمد يحيى

خط الوسط: عبدول موموني – أدريسا نيانج – فهد اليوسف – علاء عبدالزهرة – أحمد فرحان

وفي الهجوم: محمود المواس.