طائرة إيطالية تنقل 87 شخصًا من النيجر إلى روما

وصلت طائرة خاصة تابعة للقوات الجوية الإيطالية تقل 87 شخصا من نيامي إلى مطار شيامبينو في روما اليوم الأربعاء، بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في النيجر الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية أن الطائرة من طراز بوينج 767 التي خصصتها الحكومة الإيطالية نقلت على متنها 36 إيطاليا و21 أمريكيا وأربعة بلغاريين ونمساويين اثنين ونيجيري ومجري وسنغالي.

وكان في استقبال القادمين من النيجر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في روما.

وقال تاياني: "نحن راضون لأننا نجحنا في إعادة كل مواطنينا الذين طلبوا العودة إلى إيطاليا".