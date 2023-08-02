المأمور يتابع اليوم الختامي لاختبارات الناشئين بالزمالك

تواجد عادل المأمور المدرب بقطاع الناشئين بالزمالك، في اختبارت الناشئين بالنادي اليوم الأربعاء وذلك لمتابعة اليوم الختامي في المرحلة الأولى للاختبارات .

اختتمت اليوم الأربعاء داخل نادي الزمالك، المرحلة الأولى من اختبارات كرة القدم لاختيار الناشئين والبراعم، استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

أقيمت اختبارات نادي الزمالك اليوم لمواليد 2003 و2004، بعدما أقيمت أول أمس الإثنين وأمس الثلاثاء الاختبارات لمواليد 2007 و2008 و2012 و2013، ومواليد 2005 و2006 و2014 و2015.

يتابع الجهاز الفني للفريق الأول بالزمالك بقيادة المدرب الكولومبي أوسوريو الاختبارات بالنادي ومباريات فرق الناشئين وذلك من خلال تقارير مكتوبة تصل إلي الجهاز الفني، بالإضافة لحضور بعض أعضاء الجهاز الفني للمباريات المهمة داخل القطاع من أجل تصعيد اللاعبين المميزين للتدريب مع الفريق الأول للحصول على الخبرات، ثم مشاركتهم في مباريات الفريق الأول وفقا للحاجه الفنية لهم .