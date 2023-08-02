التموين: وصول 2500 رأس ماشية من جيبوتي خلال أيام.. وطرح الكيلو بـ220 جنيهًا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وصول 2500 رأس ماشية من جيبوتي خلال أيام، إلى ميناء سفاجا، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم بطرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة من السودان وجيبوتي بسعر 220 جنيها للكيلو.

حيث تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، علي توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة بالأسواق.

وقد وفرت وزارة التموين اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة لها.

كما أعلنت وزارة التموين عن أسعار السلع المطروحة بمنفذها، مؤكدة بأن الأسعار لن يحدث بها أي زيادة خلال شهر أغسطس الجاري.

وبدأت الوزارة في صرف المقررات التموينية لشهر أغسطس من الأمس، وذلك من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.

ويذكر ان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، نجح في تنوع مصادر الاستيراد من اللحوم، وخاصة بعد وجود الحرب السودانية، والتسبب في حدوث قلق بخط الإمداد للحوم من السودان.

حيث تعاقد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي كميات كبيرة من اللحوم مع دول أخرى مثل جيبوتي وتشاد بجنات تنوع في مصادر الاستيراد.

كما تقوم وزارة التموين بطرح اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.