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الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الشهر العقاري تطلق دليلًا إرشاديًا بالفروع المسائية.. تعرف عليها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أطلق الشهر العقاري بتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل دليل إرشادي للمواطنين بالفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية على مستوى الجمهورية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وتضمنت تلك المكاتب الآتي: ١٨ فرع بمحافظة القاهرة، و ١٤ فرع بمحافظة الجيزة، و ٤ فروع بمحافظة القليوبية، بينما تضم الإسكندرية ١٣ فرع، أما البحيرة تضم ٤ فروع ، و ٧ فروع بمرسى مطروح، و ٣ فروع بمحافظة المنوفية، و ٥ فروع بمحافظة الشرقية.

 


 

الشهر العقاري المستشار عمر مروان وزير العدل مستوى الجمهورية محافظة القاهرة