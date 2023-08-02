ننشر حركة التنقلات الداخلية للضباط بمديرية أمن البحيرة

صدق اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، علي حركة التنقلات الداخلية لرؤساء البحث الجنائي بمراكز الشرطة وفروع البحث علي مستوي المديرية التي اعتمدها العميد أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، في إطار الحركة السنوية لضباط الشرطة بوزارة الداخلية، التي تستهدف ضخ دماء جديدة في المراكز القيادية.



شهدت الحركة، تعيين العميد حازم خيرى عبادة وكيلاً لمباحث المديرية ، والعميد أحمد رئيسا لفرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والعقيد أحمد يسرى الشرقاوى وكيلاً لفرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والمقدم عبدة خطاب مفتش فرع البحث الجنائى بمركز ايتاى البارود ، وشبراخيت ، والعقيد احمد عوف رئسا لقسم التحريات بالمديرية والعقيد محمد أكرم مرير رئيسا لمباحث المخدرات، و العقيد محمد الشاذلي، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بمركز بدر.



كما شملت الحركة تعين المقدم محمد عبدالله عوض رئيسا لمباحث المرور، والمقدم على شاكر رئيسا لمباحث مركز شرطة الدلنجات ، والمقدم أحمد حمدى رئيسا لمباحث ايتاى البارود ، والمقدم محمود يونس رئيسا لمباحث مركز شرطة دمنهور ، والمقدم كريم الخولى رئيساً لمباحث مركز شرطة كوم حمادة ، والمقدم ماجد الحبشى، رئيسا لمباحث قسم شرطة دمنهور، والمقدم محمد الديب رئيساً لمباحث مركز شرطة وادى النطرون ، والمقدم عمر عرفات رئيسا لمباحث مركز شرطة بدر، والرئد محمد صبره رئيسا لمباحث أبو حمص ، والرائد محمد عطا الله رئيسا لمباحث مركز شرطة الرحمانية، والمقدم عمرو أبو يونس رئيسا لمباحث مركز شرطة حوش عيسى، والمقدم كريم الشونة رئيساً لمباحث رشيد،والمقدم أحمد المسيرة رئيسا لمباحث مركز شرطة أبو المطامير، والمقدم أحمد عبد العال رئيسا لمباحث مركز شرطة كفر الدوار ، والمقدم محمد سلامه رئيسا لمباحث مركز شرطة ادكو ، والرائد محمد حامد هبيلة رئيساً لمباحث المرافق ، والمقدم محمد عوض زايد مباحث الأحداث ، والرائد أحمد البنا رئيسا لمباحث السيارات، والرائد محمد ترابيس رئيس مباحث شبراخيت ، والرائد عبدالرحيم عمرو معاون اول مباحث مركز شرطة كوم حمادة ، والنقيب اسلام شلش معاون مباحث مركز دمنهور.



كما شملت الحركة تعين العميد يحيى الانصاري أبو غزالة مأمور مركز شرطة الرحمانية، والعميد علاء هندى مأمور مركز دمنهور، والعميد محمد فرحات مأمور مركز شرطة شبراخيت ، والعميد مصطفى السعدني مأمور مركز الدلنجات ،والعقيد حاتم السمرى مأمور مركز كوم حمادة ، والمقدم فرحات متولى مأمور قسم شرطة كفر الدوار، والعميد محمد بسيونى مأمور مركز شرطة ايتاى البارود.