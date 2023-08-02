الفيضانات تُغرق بكين والسلطات تكثف عمليات البحث عن المفقودين.. فيديو

عرضت فضائية “يورو نيوز” عربي مقطع فيديو، للدمار التي سببته الفيضانات القوية التي ضربت العاصمة الصينية بكين، بعد أمطار هطلت على مختلف أنحاء بكين في الأيام الماضية، والتي كانت الأغزر منذ بدء تدوين مؤشرات الطقس قبل 140 عاماً.

ويظهر الفيديو حجم الدمار الناتج عن الفيضانات القوية، بجانب تكثيف السلطات المحلية عمليات الإنقاذ وإجلاء المواطنين، والبحث عن المفقودين.

ولم تسلم الصين مما شهدته دول عدة حول العالم في الأسابيع الماضية، لجهة الأحداث المناخية الحادة التي يعزوها علماء الى تبعات التغير المناخي، والتي أدت الأمطار والفيضانات الى مقتل 22 شخصاً على الأقل غالبيتهم في العاصمة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بكين الأربعاء إن العاصمة الصينية شهدت "أشد تساقط للأمطار منذ 140 عاماً" حين بدأت سلطات المدينة تدوين السجلات.

وأفادت بأن "الكمية القصوى من المتساقطات المسجلة خلال هذه العاصفة، والتي بلغت 774.8 ملم، سجلت في خزان وانغجيايوان في تشانغبينغ"، موضحة أن الكمية القياسية السابقة كانت 609 ملم وتعود الى العام 1891.