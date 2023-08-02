القاهرة الإخبارية: إطلاق نار قرب حاجز الحمراء في الأغوار بفلسطين

قالت ولاء السلامين، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنّ فلسطينيا أطلق النار بالقرب من حي الحمراء أسفر عن إصابة إسرائيليتين.

وأضافت خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنّ الفلسطيني أطلق النار اتجاه سيارة قرب حاجز الحمراء في الأغوار، ووفقًا لمتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإنّ الحادث نتج عنه إصابة اثنين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الطريق في مكان العملية بالأغوار أمام حركة السيارات، خلال عملية البحث عن السيارة التي كان يستقلها الفلسطيني.

وفي سياق آخر، أكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أنّ منطقة قريبة من حاجز الحمراء شهدت منذ 4 أشهر تنفيذ عملية أخرى استهدفت مستوطنين إسرائيليين.

وأمس، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع 5 إصابات في صفوف المستوطنين، اثنتين منها في حالة خطيرة، و3 مستوطنين وُصِفت حالتهم بأنها بين المتوسطة والطفيفة، بعد عملية إطلاق نار في مستوطنة "معاليه أدوميم"، شرقي القدس المحتلة.