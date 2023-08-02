تنس الطاولة البارالمبي يعسكر بالمركز الأولمبي استعدادا لبطولة السعودية الدولية

دخل منتخبنا الوطني لتنس الطاولة البارالمبي معسكرا تدريبيا مغلقا بالمركز الاولمبي بالمعادي، استعدادا للمشاركة ببطولة السعودية الدولية لتنس الطاولة البارالمبي ، والتي تقام خلال الفترة من ٨ الى ١٠ أغسطس الجاري.

وقرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور أن يشارك في بطولة السعودية بأكبر بعثة منذ بداية مشاركاته في النشاط البارالمبي وهي البعثة المكونة من 21 لاعبا ولاعبة بالإضافة للجهاز الفني.

ويترأس بعثة المنتخب في السعودية المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة و المشرف على النشاط البارالمبي بالاتحاد ، والذي أكد أن بطولة السعودية هامة كونها اخر بطولة كبرى قبل بطولة افريقيا المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 ، والتي تستضيفها مصر.

وتغادر بعثة منتخب تنس الطاولة البارالمبي القاهرة، متوجهة إلى السعودية يوم 7 أغسطس الجاري.