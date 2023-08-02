ضمن "حياة كريمة".. تركيب كابلات إنارة للمناطق المحرومة في قرى دشنا

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمالي قنا، أعمال حفر وتركيب كابلات الكهرباء، بنطاق مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفقًا لتعليمات اللواء أشرف الدوادي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس المركز.

ويجري أعمال حفر كابلات الكهرباء، والصرف الصحي، بكل من قرية الميات ونجع حمد، ونجع عبدالقادر، ضمن مبادرة حياة كريمة في القرية، تمهيد وتجهيز طريق بديلة، بدلا من طريق الجحاريد في أبومناع غرب، والتي تم إغلاقها بسبب حفر الصرف الصحي، وتمهيد الشوارع بعد انتهاء أعمال حفر كابلات الكهرباء بها.

وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، إن القرية تشهد انجازًا كبيرًا في قطاع الكهرباء، والذي يتم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، ومن بينها ما يتم في قرى الميات ونجع حمد، ونجع عبدالقادر.

وتابع رئيس الوحدة المحلية، أنه يتم تجهيز الأسلاك الخاصة لمد خط الإنارة لطريق المرة، بعد تركيب أعمدة كهرباء، خاصة وأن هذا الطريق كان محرومًا منذ أكثر من 10 أعوام، وذلك في إطار توجهات الدولة لدعم القرى، ضمن مبادرة "حياة كريمة".