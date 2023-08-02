ads
الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بايرن ميونخ وديا

محمد صلاح
محمد صلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل لاعبيه لمواجهة بايرن ميونخ وديا، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الآسيوية للإعداد للموسم المقبل.

وتقام المباراة على استاد سنغافورة الوطني، في تمام الساعة 2:30 مساء، واعتمد كلوب على الدوي المصري محمد صلاح لقيادة هجوم الفريق إلى جانب كودي جاكبو وديوجو جوتا.

ويبدأ ليفربول المباراة ضد بايرن ميونخ بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

من جهة أخرى يبدأ بايرن ميونخ المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ماتياس سومير.

خط الدفاع: بنجامين بافارد - كيم - أوباميكانو - ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش - لايمار_ جمال موسيالا

خط الهجوم: ليروي ساني - ماتياس تيل - سيرجي جنابري.

ليفربول بايرن ميونخ محمد صلاح فيرجيل فان دايك كودي جاكبو