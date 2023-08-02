صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بايرن ميونخ وديا

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل لاعبيه لمواجهة بايرن ميونخ وديا، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الآسيوية للإعداد للموسم المقبل.

وتقام المباراة على استاد سنغافورة الوطني، في تمام الساعة 2:30 مساء، واعتمد كلوب على الدوي المصري محمد صلاح لقيادة هجوم الفريق إلى جانب كودي جاكبو وديوجو جوتا.

ويبدأ ليفربول المباراة ضد بايرن ميونخ بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

من جهة أخرى يبدأ بايرن ميونخ المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ماتياس سومير.

خط الدفاع: بنجامين بافارد - كيم - أوباميكانو - ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش - لايمار_ جمال موسيالا

خط الهجوم: ليروي ساني - ماتياس تيل - سيرجي جنابري.