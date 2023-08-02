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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الإقليمي بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي أعلي الطريق الإقليمي بقرية غمازة بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الإقليمي بقرية غمازة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ميكروباص وملاكي مما تسبب في إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي الصف المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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