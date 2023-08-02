القبض على 4 أجانب لتشاجرهم بالأسلحة البيضاء بمدينة نصر

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 اجانب لتشاجرهم بالأسلحة البيضاء بمدينة نصر.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا بحدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول شخصين أحدهما بحوزته سلاح أبيض "سكين"، طرف ثانى (شخصين وبحوزتهما 2 قطعة سلاح أبيض "سكين")، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وبسبب خلافات مالية بينهم تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب بإستخدام الآيدى والأسلحة البيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (عدد 3 قطع سلاح أبيض المستخدمين فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.