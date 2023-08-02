بنك saib يسلم 7 فائزين في السحب الربع سنوي على جوائز «حساب الدهب»

استمر بنك saib في تنفيذ خطته لدعم الشمول المالي، عن طريق الإعلان عن أسماء الفائزين في السحب الربع سنوى على جوائز «حساب الدهب» والذي أجُري تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، حيث فاز سبعة عملاء بجائزة "اثنين جنيه دهب" لكل عميل وتم تسليم الجوائز في مقر البنك الرئيسي. ويعتبر هذا هو السحب الثاني منذ إعادة إطلاق حساب الذهب هذا العام ليصل إجمالي عدد الفائزين إلى أربعة عشر فائزا بجائزة "اثنين جنيه دهب" لكل عميل خلال هذا العام.

وساهم تطوير «حساب الدهب» والذي تم إطلاقه أول مرة عام 2019، في دعم خطة الشمول المالي التي يقودها البنك المركزى وزيادة عدد الفائزين سنويا، حيث يتم إجراء بعض التعديلات على الحساب سنوياً لجذب المزيد من العملاء الجدد مع الحفاظ على اسم «حساب الدهب» والذي حظى بقبول جماهيري كبير خلال السنوات الماضية.

يمنح «حساب الدهب» - وهو حساب جاري بالعملة المحلية جوائز ذهبية متعددة ومزايا فريدة لعملاء البنك بالإضافة إلى منح بطاقة خصـم مباشـر بشكل مجاني بدون مصاريف إصدار للعملاء الجدد لتوفير المزيد من المزايا والخدمات لهم، وكذلك إعفاء العملاء من المصاريف الدورية على الحساب. هذا، ويقدم «حساب الدهب» فرصة فوز لعملائه بإجمالي 42 جنيه دهب عن طريق سحوبات كل ثلاثة أشهر بحد أدنى لدخول السحب قدره 10 آلاف جنيه فقط، رصيد قائم للعميل، أو فرصة الفوز بمليون جنيه، وذلك من خلال السحـب السنوي بحد أدنى لدخول السحب يبلغ قدرة 20 ألف جنيه فقط، رصيد قائم للعميل.