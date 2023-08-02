ننشر حركة مأمور الأقسام والمراكز الشرطية والإدارات في الدقهلية بعد اعتمادها

اعتمد اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، حركة التنقلات الداخلية لمأموري الأقسام والمراكز الشرطية والإدارات داخل محافظة الدقهلية.

وتولى العميد هشام دياب، مديرًا لإدارة مرور الدقهلية، والعميد علي شعيشع، مديرًا لإدارة شرطة المرافق،والمقدم فاروق حماد، وكيلًا لإدارة شرطة المرافق، العميد اسلام رمزي، مدير إدارة الطرق والمنافذ، العقيد عمرو الشربيني، مديرًا لإدارة شرطة النجدة، والعميد محمد سليمان، مدير ادارة التحقيقات

فيما شملت حركة مأموري الأقسام الشرطية والمراكز تولي العميد محمد عمر شريف، مأمورًا لقسم شرطة أول المنصورة، والعميد علي فوزي خضر، مأمورًا لقسم شرطة ثان المنصورة، والعميد أحمد الجميلي، مأمورًا لمركز شرطة طلخا، والعقيد تامر يحى، مأمورًا لمركز شرطة أجا، والعميد مصطفى الهنيدي، مأمورًا قسم شرطة الكردي، والعميد أيمن بدوى، مأمورًا لمركز شرطة السنبلاوين، والعقيد أحمد القبانى مأمورًا لمركز شرطة محلة دمنة، والعميد محمد فوزى،مأمورا لمركز شرطة بنى عبيد، والمقدم عمر عويس، مأمورًا لمركز شرطة الجمالية.

كما جرى تولي العقيد أحمد الحسيني، مأمورًا لمركز شرطة الستامونى، والعميد محمد منير، مأمورًا لمركز شرطة شربين، والمقدم مسعد عوض مأمورًا لقسم شرطة جمصة، والعقيد محمد وصفى، مأمورًا لقسم شرطة ميت غمر، والعميد محمد ابوبكر، مأمورًا لمركز شرطة تمي الامديد، والعقيد محمد الدسوقى، مأمورًا لمركز شرطة نبروه، والعقيد أحمد الصديق، مأمور لمركز شرطة ميت غمر، والعقيد أحمد عبدالرحمن مأمورًا لمركز شرطة دكرنس والرائد كريم الشربينى، نائب مأمور قسم شرطة ثاني المنصورة، والرائد محمد الالفي، نائبًا لمأمور قسم شرطة أول المنصورة.

وتهدف الحركة ضخ دماء جديدة، بشرطة عصرية تليق بالجمهورية الجديدة، مما يخلق حالة من الهدوء الأمني بالشارع ويقلص من عدد الجرائم، ويطور من الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وفقًا لتعليمات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.