محافظ الجيزة يؤكد على تخفيض الإنارة وترشيد الاستهلاك للكهرباء والالتزام بالمواعيد المقررة للغلق





تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عددًا من الشوارع والميادين، خلال جولة ليلية مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية، والكافيهات، بتخفيض الإنارة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، فضلًا عن التأكد من الالتزام بالمواعيد المقررة للغلق.

شملت الجولة الميدانية لمحافظ الجيزة، تفقد حالة الإنارة بشوارع ترسا بدءا من منطقه خاتم المرسلين بحي العمرانية مرورًا بمناطق عثمان محرم والمحولات وكوبري المريوطية بحي الطالبية وكذا مناطق الرماية وحدائق الاهرام بحي الهرم ومحور ٢٦ يوليو والطريق الدائري وميدان لبنان وكورنيش النيل وسفنكس وجامعة الدول العربية بأحياء امبابة والدقي والعجوزة وميدان الجبزة وشارع الملك فيصل بجنوب الجيزة.

حيث وجه اللواء أحمد راشد بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة، ورصد حالات المخالفة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تخفيض الإنارة ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية مشددًا على متابعه المحلات والمطاعم والكافيهات، والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والصالات المغطاة، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة، وقاعات الأفراح وغيرها، وتخفيض الأنوار الخارجية، وتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، لترشيد الاستهلاك.

كما وجه محافظ الجيزة، مسئولي مختلف الجهات المعنية، بتكثيف الجولات المرورية، لمتابعة تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى الحكومية والمنشآت العامة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين.

راقق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء الأحياء المعنية.