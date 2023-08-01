5 أعياد تُحيي من خلالها الكنيسة الكاثوليكية ذكرى العذراء مريم

تحتل العذراء مريم مكانة كبيرة في قلوب مسيحيي العالم ويعتبر التبجيل والتكريم للعذراء مريم جزءًا مهمًا من تقاليد الكنيسة الكاثوليكية، ويتم الاعتراف بدورها كأمٍ للكنيسة ووسيطة بين البشر والله.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية بالعديد من الاحتفالات للعذراء مريم خلال العام، وهذا ما ترصده "البوابة نيوز" خلال السطور التالية:

1. عيد العذراء مريم: يحتفل به في الثامن من ديسمبر من كل عام، وهو عيد يكرم فيه الكاثوليك العذراء مريم كوالدة يسوع المسيح.

2. عيد الحلول: يحتفل به في الأول من يناير من كل عام، ويتم خلاله تذكير المؤمنين بالدور الذي لعبته العذراء مريم في الميلاد وما قبله.

3. عيد البشارة: يحتفل به في 25 مارس من كل عام، ويتم خلاله الاحتفال بإعلان الملاك جبرائيل لمريم بخبر حملها بيسوع المسيح.

4. عيد الصعود: يحتفل به في الأحد السابع بعد عيد الفصح، وهو عيد يتم فيه تذكير المؤمنين بصعود العذراء مريم إلى السماء.

5. عيد تقديس العذراء مريم: يحتفل به في 1 نوفمبر من كل عام، وهو عيد يكرم فيه تقديس العذراء مريم من قبل الكنيسة الكاثوليكية.

خلال هذه الاحتفالات، يتم إقامة الصلوات والتأملات والاحتفالات الدينية المختلفة في كنائس الكنيسة الكاثوليكية حول العالم.