محافظة شمال سيناء تنفذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

أكد اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، اتخاذ عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة، طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأضاف نائب المحافظ، في الاجتماع الذي عقد برئاسته، وبحضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات المعنية، أن من بين الإجراءات المتخذة يوم عمل للموظفين أسبوعيا من المنزل بنظام الأون لاين، وعدم تواجد الموظفين في المصالح الحكومية بعد انتهاء الدوام إلا باستدعاء رسمي.

ووجه نائب المحافظ بترشيد الطاقة في جميع دور العبادة على أن يتم إغلاق الإنارة والتكييفات عقب الانتهاء من الصلوات، فضلًا عن تخفيض الإنارة العامة في الشوارع والميادين وتغيير كشافات الإنارة من الصوديم إلى لمبات الليد الموفرة للطاقة.

وأشار إلى قيام شركة الكهرباء بعمل جدول لتوقيتات انقطاع الكهرباء مع التنسيق مع شركات المرافق والحفاظ على عمل محطات المياه الصرف الصحي، واستثناء المستشفيات والأماكن السياحية من انقطاع الكهرباء، والتفتيش على المولدات داخل المؤسسات الصحية والتنسيق بينها وبين شركة الكهرباء، والإغلاق التام لكافة واجهات الإعلانات عدا التي تعمل بالطاقة الشمسية أو المولدات، وعدم إضاءة كشافات الملاعب والأندية عدا النوادي الاجتماعية وحمامات السباحة، وإقامة المباريات الرياضية نهارًا وترشيد الطاقة في الملاعب بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، مع التزام صلات الأفراح بإنارة القاعات فقط وعدم إضاءة أي أنوار للزينة.

وشدد نائب المحافظ على أن تكون جميع عدادات الكهرباء في مختلف الجهات مسبوقة الدفع والقيام بفصل الوصلات المخالفة وعدم عمل أي ممارسات لأي جهة.

ووجه بزيادة الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وتضافر كافة الجهود وزيادة وعي المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة.

وأكد نائب المحافظ تفعيل لجان المتابعة، لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد الطاقة واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر ضد المخالفين وتطبيق القانون