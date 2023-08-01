لحظة تصاعد أصوات النيران في صيدا.. المذيعة تطلب من مراسل "القاهرة الإخبارية" أن ينجو بحياته

أفاد أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، بوجود اشتباكات عنيفة داخل مخيم عين الحلوة وسقوط قذيفة بالقرب من مركز تمركز الصحفيين هناك.

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاشتباكات في مخيم عين الحلوة تجددت بعد فترة الظهر، حيث يوجد إطلاق نيران من أسلحة آلية بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية بشكل عشوائي.

وأظهر مراسل قناة القاهرة الإخبارية إحدى القذائف على الهواء، وكانت أصوات النيران تدوي داخل صيدا وسط تصاعد ألسنة الدخان من أماكن متفرقة داخل المخيم.

وأشار، إلى أن دائرة الاشتباكات متسعة عن النطاق الذي انتشرت فيه بالأمس، وكانت هناك محاولات للدخول من أجل إنقاذ عدد من المصابين، لكن سيارات الإسعاف لم تستطع أن تدخل، حيث تغطي أصوات الرصاص على كل شيء، كما أن شوارع المخيم خالية من المارة بشكل كامل.

وأثناء حديثه عن تطورات الأوضاع في المخيم، تصاعدت أصوات الرصاص، وهو ما أصاب المذيعة بالقلق، وقالت له: "إن كان الأمر خطرا عليك حاول أن تتواجد في مكان أبعد قليلا"، لكن مراسل القناة طمأنها، وواصل حديثه قائلا: "نحاول قدر المستطاع أن نبقى في مأمن، ولكن الأزمة الأساسية هي أن القذائف لا تفرق بين أماكن للتغطية الصحفية أو غيرها، فالرصاص الطائش طال المؤسسات والمراكز التابعة للجيش اللبناني في محيط المخيم أمس وأمس الأول".