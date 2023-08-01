جامعة بنها ضمن أفضل 10 جامعات مصرية بالتصنيف الإسباني ويبومتركس

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، أن الجامعة جاءت بالمركز 1158 على مستوى العالم وفقًا لتصنيف ويبومتركس الاسباني اصدار يوليو 2023، بين أكثر من 31 ألف جامعة حول العالم شاركت بالتصنيف، وعلى صعيد العالم العربي احتلت الجامعة المركز 24 من بين 1365 جامعة عربية، وعلى الصعيد الأفريقي احتلت الجامعة المركز 22 من بين 2068 جامعة أفريقية ومحليا حصلت الجامعة على المركز الثامن ضمن 79 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية شاركت في التصنيف.

وأشار الجيزاوي، إلى أن هذا التصنيف يعتمد على ثلاث مؤشرات لقياس أداء الجامعات على مستوى العالم، وهم مؤشر الانفتاح والتميز البحثي والتأثير، وقد تقدمت الجامعة بمؤشر التميز البحثي (Excellence)، حيث جاءت بالمركز 731 عالميًا، بتقدم 101 مركزًا عن الإصدار السابق، كما قد جاءت بالمركز 1139 عالميًا في مؤشر الانفتاح (Openness)، كما جاءت بالمركز 3883 عالميًا في مؤشر التأثير (Impact).