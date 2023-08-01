أمين الفتوى: يجوز للمرأة إمامة أبنائها بالصلاة في هذه الحالة.. فيديو

أجاب الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول إن أبنائها لا يصلون وهم فى سن صغير وتريد أن يجعلهم يصلون وتريد أن تأمهم فى الصلاة، ما حكم إمامتها لها.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "طبعا يجوز لها إمامة أبنائهم إذا لم يبلغوا الحلم، طالما لم يبلغوا عادى ممكن تأمهم حتى يتعلموا الصلاة، لكن لو هم كبار وبلغوا الحلم لا يجوز لها أن تأمهم، ولكن يجوز لها إمامة النساء فقط".

وتابع: "أنا بقول لها عليكِ أن تعلمي أبنائك الصلاة وتحمسيهم، وقولى لأكبرهم أمنا فى الصلاة، حتى نكسب ثواب الجماعة، وكررى هذا وأعطيه مكافأة على إمامته لكى فى الصلاة".



