علاء مرسي ينضم لأبطال مسلسل “الليلة كبيرة”.. صور

بدأ الفنان علاء مرسي تصوير مشاهد في مسلسل “الليلة كبيرة” الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

وظهر علاء مرسي في كواليس العمل وهو يرتدي بدلة قديمة، واستقبله أبطال العمل في أول أيام تصويره بالترحاب وسادت حالة من التناغم بين فريق العمل.

وقال مخرج العمل وسام المدني، في بيان صحفي، أن وجود علاء مرسي إضافة كبيرة للعمل خاصة وأنه كوميديان من نوع خاص وقد ظهرت هذه الكوميديا فور دخوله لموقع التصوير.

مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف المكونة من إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلى ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن وإخراج وسام المدني.