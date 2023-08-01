صافرات الإنذار الجوي تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

دوت صافرات الإنذار صباح اليوم الثلاثاء، بمقاطعات بولتاوا ودنيبروبيتروفسك وخاركوف، وبعد نصف ساعة بدأت صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا، حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وتنفذ القوات الروسية منذ 10 أكتوبر الماضي، ضربات صاروخية على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أول هذه الضربات كانت ردًا على هجوم إرهابي نظمته كييف على جسر القرم.

وفي 17 يوليو الماضي، هاجمت أوكرانيا الجسر عبر مضيق كيرتش مرة أخرى، وبعد ذلك شنت القوات الروسية سلسلة من الضربات الانتقامية على مدن أوديسا وإيليشيفسك ونيكولاييف، بما في ذلك أماكن إنتاج وتخزين قوارب دون طيار ومستودعات الذخيرة وتخزين الوقود.