انتخابات مجلس نقابة الموسيقيين.. نادية مصطفى: نسبة الحضور مبشرة بالخير

بدأت منذ صباح اليوم انتخابات أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية التي يتنافس من خلالها 31 مرشحا لاختيار 12 مرشحا لعضوية المجلس لمدة أربع سنوات.

ومن داخل لجنة الانتخابات أكدت الفنانة نادية مصطفى مرشح عضوية المجلس أن الاقبال يتزايد بشكل كبير ولافت للنظر وحتى الآن نسبة الحضور في الساعات الأولى كبيرة جدا ومبشرة بالخير.

فيما اشارت الفنانة نادية مصطفي في تصريحات خاصة " للبوابة نيوز " ان العملية الانتخابية تجري بشكل منتظم جدا منذ بدايتها وتحت اشراف قضائي ولا يوجد أي تجاوزات حتى الآن، والكل ملتزم في شكل حضاري جميل ومميز.

وعن المنافسة القوية لهذه الانتخابات قالت:

بكل تأكيد منافسة قوية جدا 31 مرشحا ينال 12 منهم فقط عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية وهذا شرف كبير لأي عضو والكل يسعى للفوز ويتبقى اختيار أعضاء الجمعية العمومية وهم أصحاب الكلمة والاختيار اليوم.