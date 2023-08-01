أستاذ علاج الأورام: التدخين المسبب الأول لسرطان الرئة

قالت الدكتورة نهال المشد، استاذ علاج الأورام، ان عدد المصابين بسرطان الرئة في ازدياد والسيدات انضموا للأمر مع زيادة المدخنات وخاصة الفتيات في سن صغير والتوجه الى شرب الشيشة ايضا، موضحة ان التدخين هو المسبب الأول لسرطان الرئة بنسبة 90%.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز ، اليوم الثلاثاء ، إنه خلال فترة كورونا أصيب الكثيرين بما يسمى بالالتهابات المزمنة، وبعض هذه الالتهابات تتحول الى أورام، موضحة ان المشكلة تزيد بسبب التدخين السلبي، بحيث يتسبب المدخن بإصابة من حوله بالالتهابات وكأنهم مدخنين.

وتابعت أن الخبر الجيد هو بدء المبادرة الرئاسية الخاصة بالتوعية بسرطان الرئة قبل شهرين والتي تعمل على الحد من الإصابة بهذا المرض، مشيرة الى ان الكحة او ضيق التنفس مؤشرات ضرورية للتوجه إلى الطبيب والاطمئنان على حالة الرئة.