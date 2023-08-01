رئيس جامعة بني سويف يصدر قرارًا بتعيين الدكتور محمد حسين قائمًا بأعمال عميد "التربية"

أصدرالدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قرارا رقم 1143 بندب الدكتور محمد حسين سعيد حسين الأستاذ بكلية التربية للقيام بأعمال عميد كلية التربية لمدة عام، ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور حماد هندي العميد السابق على الجهد المبذول أثناء فترة توليه عمادة الكلية، وتقديرا لجهوده وعطائه خلال سنوات العمل بالجامعة، ومشاركته الفعالة في العمل على خدمة الجامعة وتطويرها.

ويذكر أن الدكتور محمد حسين سعيد حاصل على بكالوريوس العلوم والتربية عام 1996 من جامعة القاهرة فرع بني سويف بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف، ثم عين معيدا بقسم علم النفس والصحة النفسية، وحصل على الماجستير في عام 2001 بتقدير امتياز، والدكتوراه في عام 2004، وله العديد من البحوث والكتب المنشورة، وأشرف وناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه ، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والدولية.

كما تولى الدكتور محمد حسين منصب رائد اتحاد اللجنة الاجتماعية بكلية التربية عام 2005، وسكرتير مجلة كلية التربية عام 2007، وعضو لجنتي اختيار الطالب المثالي، والإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب عام 2011، ومديرا لمركز الإرشاد النفسي من عام 2012 وحتى 2016، وعضو الجمعية المصرية للدراسات النفسية، ورابطة الإخصائيين النفسيين، ولجنة المحكمين لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين من عام 2016 وحتى الآن، وعضو بالجمعية العربية للقياس والتقويم.