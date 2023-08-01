ads
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 10سنوات لعاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وانتحال صفة شرطي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري وانتحال صفة رجال شرطة بدائرة  قسم شرطة النزهة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم حيازة سلاح  ناري، وفرد خرطوش، وذخائر دون تراخيص وانتحال صفة رجل شرطة للنصب علي المواطنين وسرقتهم.

وكان قسم شرطة النزهة تلقي بلاغا من مواطن يفيد أثناء عودته من عمله في ساعة متاخرة من الليل استوقفه شخص واشهر في وجهه سلاحا ناريا وادعي انه فرد شرطة ثم طالبه باخراج ما معه من متعلقات واستولي عليها وفر هاربا.

وبعمل التحريات تم التوصل الي المتهم وتبين ان م . م 42 سنة عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بقسم شرطة النزهة من القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات وتحرر محضر بالواقعة.

محكمة الجنايات المشدد إنتحال الصفة شرطي