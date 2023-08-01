أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 246 ألفا و690 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الثلاثاء/ ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 246 ألفا و690 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و216 دبابة و8 آلاف و205 من المركبات المدرعة و4 آلاف و839 من النظم المدفعية و699 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و462 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و311 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و324 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 718 من المعدات الخاصة و4 آلاف و27 طائرة مسيرة وإسقاط 1347 من صواريخ كروز".

من جانبه، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك الأوكرانية سيرهي ليساك، بأن عدد الجرحى في الهجوم الصاروخي الروسي الذي استهدف (كريفي ريه) ارتفع إلى 80 شخصا بينهم سبعة أطفال.

وقال رئيس الإدارة:"كريفي ريه في حداد.. بالفعل أكثر من 80 جريحًا في الهجوم الروسي ومن بينهم سبعة أطفال، وهناك 19 ضحية بقوا في المستشفيات وحالتهم متوسطة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقامت بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.