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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"شئون الحرمين" تستعد لغسل الكعبة المشرفة خلال الأسبوع الجارى

غسل الكعبة المشرفة
غسل الكعبة المشرفة
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ذكرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أن استعداداتها جارية لغسل الكعبة المشرفة خلال الأسبوع الجارى.

وأكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس - حسبما نقلت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الثلاثاء، أن غسل الكعبة المشرفة مناسبة إسلامية وسنة نبوية تهتم بها المملكة منذ تأسيسها.

وكانت إدارة الطيب والبخور بالمسجد الحرام قد أعلنت - في وقت سابق - جاهزيتها لغسل الكعبة عبر توفير أجود أنواع دهن العود والورد والبخور والأجهزة الحديثة لتطيب الكعبة المشرفة.

 

غسل الكعبة المشرفة المسجد الحرام