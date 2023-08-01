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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الأوقاف: 12.8% زيادة فى إيرادات هيئة الأوقاف خلال يوليو

وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
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أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن هيئة الأوقاف حققت خلال الشهر الأول من العام المالى الجديد 2023 /2024م المزيد من الأرقام القياسية فى الأرباح والإيرادات، مشيرا إلى أن إجمالى المتحصلات من الإيرادات عن الفترة من 1 يوليو الماضى حتى أمس بلغ 151 مليونا و119 ألفا و464 جنيهًا.

وقال وزير الأوقاف - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن "هذه الإيرادات حققت زيادة قدرها 17 مليونا و91 ألفا و893 جنيها، بنسبة تقدر بنحو (12.8%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى الماضى 2022 / 2023م".

وأضاف الوزير أن "هذه الزيادة تقدر بـ 51 مليونا و66 ألفا و939 جنيها، بنسبة قدرها (51%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى 2021/ 2022م".

 

وزير الاوقاف إيرادات هيئة الأوقاف محمد مختار جمعة