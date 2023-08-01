المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب يطلق استمارة المشاركة بدورته الثامنة

أطلق المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، استمارة المشاركة فى دورته الثامنة، والمقرر إقامتها فى محافظة قنا خلال شهر مارس المقبل.

وقال الناقد الفني هيثم الهوارى رئيس المهرجان، واتحاد المسرحيين الأفارقة، إن الدورة الثامنة ستشهد تطورا كبيرا فى فعاليات المهرجان بتقديم برامج جديدة مثل برنامج عروض مسرح الطفل، بالإضافة إلى برامج عروض مسرح الشارع التي تضم عروضا تراثية، وأيضا برنامج عروض الحكي التى ستقام فى المقاهى الشعبية بعنوان "حكاوى القهاوى"، كذلك برنامج تنمية القرية والذى يقام فى قرى ونجوع محافظة قنا ويتضمن برنامج فنى ثقافى لأهالى القرى، بالإضافة إلى المسابقة الرئيسية التي تتناول العروض التراثية وقضايا المرأة.

وقال المؤلف بكرى عبد الحميد مدير المهرجان، إن الدورة الثامنة تتضمن الاحتفاء بالمسرح العراقي من خلال عدد من الفعاليات التي سيتم الإعلان عنها قريبا فضلا عن تطوير الورش التدريبية التى ينظمها المهرجان ضمن فعاليات الدورة الجديدة وستقدم ورش متنوعة ومختلفة يقوم بها مدربون أجانب من أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، بالإضافة إلى خبراء المسرح فى مصر.

ويذكر أن الدورة السابعة من المهرجان والتي أقيمت العام الماضى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا فى محافظة قنا بمشاركة 14 دولة بتقديم 50 فعالية تكريم 8 من فنانى المسرح من مصر، وأفريقيا، وأوروبا.

كما شهدت تقديم العديد من العروض المسرحية فى عدد كبير من مدن وقرى ومستشفيات محافظة قنا ضمن برنامج تنمية القرية الذى أقيم لأول مرة في مصر وصاحبها عدد من الورش التدريبية التي تقام لأول مرة بجانب توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الدول العربية.