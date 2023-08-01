السلطات الأسترالية تتهم عامل رعاية أطفال سابق بالاعتداء جنسيا على 91 طفلة

اتهمت السلطات الأسترالية، عامل رعاية أطفال سابق، بالاعتداء جنسيا على 91 طفلة، في قضية وصفتها الشرطة، اليوم الثلاثاء، بأنها "الأكثر فظاعة" بين جرائم الاستغلال الجنسي، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وأوضحت الشرطة أن الاعتداءات وقعت بين عامي 2007 و2022 في 10 مراكز مختلفة لرعاية الأطفال، واستهدفت حصرا "فتيات لم يصلن بعد إلى سن البلوغ".

وتابعت السلطات أن الرجل اتهم بـ1,623 جريمة منفصلة، من ضمنها 136 جريمة اغتصاب، و110 جرائم إقامة اتصال جنسي مع طفلة أصغر من 10 أعوام.

وقام المحققون بفحص كميات كبيرة من المواد المصورة المروعة الموجودة على هاتف الرجل البالغ 45 عاما، مشددين أن هذه المواد مكنتهم من التعرف على كل ضحاياه.

وقالت الشرطة، إن المتهم سبق أن اجتاز كل عمليات التدقيق الصارمة اللازمة للعمل مع الأطفال في البلاد، وقال محقق بارز في الشرطة: "إن ما اقترفه هذا الشخص بحق هؤلاء الأطفال يتجاوز حدود خيال أي شخص".

وتابع: "كل ما يمكنني قوله هو أنك تحاول ألا تصاب بصدمات بعد فترة عمل طويلة في الشرطة، لكن هذه قضية مروعة".