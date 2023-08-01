طائرات مسيّرة تستهدف موسكو وإغلاق مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية

هاجمت طائرة مسيّرة برجًا تجاريًا في حي الأعمال بوسط موسكو اليوم الثلاثاء كان قد تعرض لهجوم سابق خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين أُسقطت طائرة مسيّرة واحدة على الأقل، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكتب رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين على تطبيق تلجرام "جرى إسقاط طائرات مسيّرة عدة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي خلال محاولتها التحليق فوق موسكو.

إحدى هذه الطائرات اصطدمت بالبرج نفسه في حي موسكو سيتي كما حدث في المرة الأخيرة. واجهة المبنى في الطابق 21 تضررت".

وبعد وقت قصير على الهجوم، أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" عن إغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو لفترة وجيزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت "تاس" عن خدمات الطوارئ "تم إغلاق مطار فنوكوفو لفترة مؤقتة أمام المسافرين الوافدين والمغادرين وتحويل الطائرات إلى مطارات أخرى"، قبل أن تورد لاحقا أن المطار استأنف عمله بشكل طبيعي.