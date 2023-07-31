"الخارجية الإيطالية": نفضل الحل الدبلوماسي لأزمة النيجر

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أولوية الحل الدبلوماسي للأزمة في النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) اليوم /الاثنين/: "نفضل حلا دبلوماسيا، لكن الأمر يعتمد على كيفية تحرك المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي قد تتخذ قرارًا بالتدخل العسكري".. مشيرًا إلى أن رؤساء أركان دول المجموعة سيجتمعون يوم /الأربعاء/ وفي غضون ذلك هناك إنذار مدته سبعة أيام لمدبري الانقلاب لإعادة بازوم إلى سُدة الحكم، معربًا عن أمله في إعادة النظام الديمقراطي دون تدخل عسكري.

وفي السياق ذاته، عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، مع المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل ونظيرته الفرنسية كاثرين كولونا مباحثات بشأن النيجر.

وقال تاياني إن بلاده تقف في الخطوط الأولى لمواجهة الأزمة في النيجر، ويتم العمل على حل دبلوماسي لحماية الديمقراطية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يتم متابعة أوضاع الإيطاليين المتواجدين في النيجر.

وكان عسكريون في النيجر قد أعلنوا في وقت متأخر من 26 يوليو، عبر التلفزيون الوطني، عزل الرئيس بازوم واحتجازه في مقر إقامته بالعاصمة نيامي وإغلاق حدود الدولة وإعلان حظر تجول على مستوى البلاد وتعليق جميع مؤسسات الجمهورية.