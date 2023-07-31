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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفربول يعلن «قائد الريدز» الجديد رسميا.. ويستبعد «صلاح»

فان دايك ومحمد صلاح
فان دايك ومحمد صلاح
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كشف نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، عن قائد الفريق خلال الموسم المقبل بعد رحيل القائد السابق جوردان هندرسون إلى نادي الاتفاق السعودي.

ونشر ليفربول بيانا رسميا، اليوم الاثنين، عبر موقعه الرسمي أكد فيه اختيار الهولندي فيرجيل فان دايك قائدا لفريق الريدز خلال الموسم المقبل، مع تواجد ترينت ألكسندر أرنولد كنائب له.

وأضاف الريدز: سيتولى قلب الدفاع الذي يشغل أيضا نفس الدور مع منتخب بلاده هولندا، حمل شارة القيادة بدوام كامل بعد رحيل جوردان هندرسون من الريدز، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنادي أن يعلن ألكسندر أرنولد نائبا للقائد، ويتولى المسؤولية من جيمس ميلنر.

واستبعد ليفربول محمد صلاح من دائرة قادة الفريق الدائمين، إلا أن ذلك لن يمنعه من حمل شارة القيادة بعض المباريات الذي سيغيب فيها الثنائي عن الفريق في حالة الإصابة أو الاستبعاد.

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