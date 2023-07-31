"ستوكمان" يرفع لافتة كامل العدد في المهرجان القومي للمسرح.. صور

شهد العرض المسرحي "ستوكمان"، مساء اليوم الإثنين، على خشبة مسرح الغد بالعجوزة، إقبالا جماهيريا كبيرا، ليرفع المسرح لافتة كامل العدد، وذلك ضمن عروض البيت الفني للمسرح المشاركة في فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

حضر العرض لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية المكونة من: الفنان أشرف عبدالغفور رئيسا، وعضوية كل من: الفنان مجدي كامل، والمخرج نادر صلاح الدين، والموسيقار طارق مهران، ومهندس الديكور محمد الغرباوي، والدكتورة سحر حلمي هلالي، والناقد المسرحي جرجس شكري.

"ستوكمان" من إنتاج فرقة مسرح الغد، التابعة للبيت الفني للمسرح، وهو عن النص الفائز بجائزة مؤسسة ساويرس الثقافية لعام 2019، حيث يتناول العرض رحلة الحياة، واكتشاف الذات والبحث عن الحقيقة، وكيف يجد الإنسان نفسه أمام اختيارات عديدة، فربما تكون أحلامًا مشروعة، وأحياناً أخرى تكون تطلعات لا بد معها أن يغمض المرء عينه وقلبه وروحه متخليا عن كل شيء حتى يكمل طريقه إليها.

ويشارك في بطولة العرض كل من: ياسر عزت، وريم أحمد، ومحمد دياب، ونائل علي، وموسيقى رفيق جمال، وديكور حمدي عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء دينا زهير، ومخرج منفذ تامر بدير، من تأليف ميخائيل وجيه، وإخراج د. أسامة رؤوف.

وقد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، السبت الماضي، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتحمل هذه الدورة اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءا بمسيرته الفنية؛ وتستمر فعاليات المهرجان حتى 14 أغسطس المقبل، ويشارك فيها 37 عرضا مسرحيا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.