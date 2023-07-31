الكهرباء تعلن موعد انقطاع التيارعن الأماكن التابعة لشركة مصر العليا

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه في حالة حدوث أعطال طارئة أثناء أو خلال اليوم بأي منطقة خارج خطة تخفيف الأحمال يتم إبلاغ وزارة الكهرباء عبر الأرقام الخاصة بكل شركة ، كما تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالاستمرار في توفير المستلزمات البترولية الخاصة بتشغيل محطات التوليد الكهربائية.

وفي ذات السياق أوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة الأزمات تضم في عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية، لافتا إلى أن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، تشمل 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، أكد إن الشركة القابضة تلقت جداول تخفيف أحمال الكهرباء ومواعيد انقطاع الكهرباء فى جميع المدن والأحياء والقرى بجميع أنحاء الجمهورية، من خلال شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر أن محافظات الصعيد لاقت اهتماما كبيرا أثناء وضع جدول تخفيف الأحمال الذى وضعته الشركة القابضة لكهرباء مصر بعد اجتماعات مكثفة مع رؤساء مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية لافتا الى أن انقطاع الكهرباء فى محافظات الصعيد سيكون ليلا بدلا من انقطاعها نهارا لارتفاع درجات الحرارة تخفيفا على المواطنين وكذلك التأكيد على عدم الفصل أو التخفيف عن المناطق الاستراتيجية والمستشفيات .

ولذلك ترصد " البوابه نيوز " مواعيد فصل التيار الكهربائي عن 24 قرية بمحافظة أسوان التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء من الساعة 12 ظهرا و حتى الساعة 1 ظهرا ، وفقا لجدول تخفيف الاحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء و الذى سيتم البدء في تطبيقه بدأ من الساعة 12 ظهرا غداً الثلاثاء وذلك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة و نقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وهى كالأتى:



1-كوبري سوق القش - منطقة الامبركاب خور عواضة خلف المعهد الازهري.



2-منطقة الحكماب - منطقة الزيداب - عمارات الصفوة- عزبة الوادي



3-السيل الريفي طريق السماد منطقة ابناء سوهاج



4-عمارات الطيران - عزبة الحدود - عمارات السيل - منطقة الشيخ هارون.



5- شارع بشير بيك ابتداء من مقلى البلم ثم ينحرف إلى شارع باتريس لمومبا ومنطقة الاحمدية ومنطقة منشية النوبة



6-منطقة الطابية ابتداء من مركز شباب بدر ومنطقة القضبي والكيلاني



7-قرية ابوسمبل - قرية قسطل - قرية توماس و عافية



8-قرية السلسلة بحرى - قرية السلسلة قبلى -

9-قرية السلسلة شرق - قرية الرضوان - قرية الحروبة - عزبة ابو رواى



10- قرية بلانة 1 - قرية بلانة -2 - قرية بلانة 3



11-شارع شرق البندر ابتداء من مول جابر عوض حتى وجمعية الشيخ صالح حتى عمارة الدرنكاوى ومنطقة عباس فريد كلها



12-ابتداء من مقام الشيخ ماهر ومنطقة سوق الخميس



13-مدينة نصر النقبة



14-قري كوم امبو



15-قري نصر النوبة



16-مدينة أسوان مدينة كوم امبو



17-مناطق ( منطقة البوستة والمحطة و عزبة الواحى و الريفية )



18-مناطق ( السوق - البراديس - السلخانة )



19-مناطق ( شارع صلاح سالم - عزبة حجاجي - النجاجرة شرق - مطار دراو - كوم امبو قبلی )



20- عمرو بن العاص - الشهامة - الأشراف.



21-المرحلة الأولي ابني بيتك.

22-المرحلة الثانية ابني بيتك.



23-مرحلة اولى وثانية اسكان متوسط - الحي النوبي و مرحلة أولى وثانية إسكان متوسط

الجزء الغربي من نجع) الشيخ محمد - نجع البليدة - نجع البسيون )



24- قري نصر النوبة "قرية ادندان و مرشحات بلانة و مرشح ادندان ، نصر النوبة ، توشكى شرق - قرية توشكى غرب ، كوم امبو ، عرب كيما - قرية الرغامة غرب - الجزء الشرقي من الرغامة البلد.