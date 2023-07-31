"البوابة نيوز" تحتفل بالدكتورة غادة عبدالرحيم لترقيتها بجامعة القاهرة .. صور

الإثنين 31/يوليو/2023 - 04:31 م

احتفلت أسرة "البوابة نيوز"، بترقي الدكتورة غادة عبدالرحيم بقسم العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة إلى درجة أستاذ علم النفس التربوي المساعد، من قبل اللجنة الدائمة لترقيات علم النفس والصحة النفسية.

وعبر الزملاء عن سعادتهم بترقي الدكتورة غادة عبدالرحيم، مشيدين بدورها المجتمعي وتدشينها لعدد من المبادرات المجتمعية التي تخدم المجتمع المصري، متمنين لها مزيدا من النجاح والإزدهار في المجال الأكاديمي والعلمي.

من جانبها أعربت الدكتورة غادة عبدالرحيم، عن سعادتها بتواجدها وسط الزملاء في "البوابة نيوز"، قائلة:" أشكر أسرة تحرير "البوابة نيوز" على هذا الاحتفال الذي أسعدني كثيرا وأثبت لي روح المحبة والإخوة بيننا جميعا".