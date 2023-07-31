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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يسلم شهادات اعتماد مدربي مركز استدامة للتدريب والتطوير

من الأكاديمية الوطنية للتدريب

محافظ كفرالشيخ
محافظ كفرالشيخ
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سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ شهادات اعتماد مدربي مركز استدامة للتدريب والتطوير المعتمدين من الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، وذلك ضمن بروتوكول التعاون الثلاثي، الذي تم تنفيذه بين الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة التنمية المحلية ومحافظة كفر الشيخ ممثلة في مركز استدامة للتدريب والتطوير، والخاص بتطوير مركز تدريب المحافظة وتدريب إدارة المركز على مراكز التدريب المتخصصة، وفق أحدث منهجيات العمل مرورًا باعتماد أول دفعة من مدربي المركز من جانب الأكاديمية، لضمان معايير الجودة في كافة مراحل العملية التدريبية.

وقامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنفيذ برنامج تدريب مدربين متخصص لعدد من المدربين الذين اجتازوا معايير واشتراطات القبول بالأكاديمية، وذلك خلال العام التدريبي 2022-2023، وصولًا لاعتمادهم كمدربين بمركز استدامة للتدريب والتطوير، وضم فريق مدربي المركز الذين تم تسليمهم شهادات الاعتماد اليوم،كريم جمعه السماحي، والدكتور طارق عطيه السيد عبد الرحمن، والدكتور عطية مبارك محمد الدخاخني، والدكتورة فاتن طلعت قنصوة، والدكتور زكريا السيد ذكي.

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الأكاديمية الوطنية للتدريب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مركز استدامة للتدريب وزارة التنمية المحلية الأكاديمية الوطنية