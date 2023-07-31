هندسة سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة الحادية عشرة من أبنائها

نظمت كلية الهندسة بجامعة سوهاج حفل تخرج الدفعة رقم 11 من أبنائها الخريجين، حيث شهد الاحتفالية الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك بحضور الدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد الكلية، والمهندس حسام الزغاوي نقيب المهندسين بالمحافظة، والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، والدكتور محمد محمود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طلعت علي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المهندسة رقية الهلالي عضو مجلس النواب ووفد ممثلي مصنع اسمنت قنا، ونخبة من ممثلي مجلس نقابة المهندسين بالمحافظة وأولياء أمور الطلاب الخريجين.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، حرص الجامعة علي الاحتفال بالمتميزين من ابنائها الخريجين، مشيرًا الي ان الهندسة مهنة عظيمة فهي مهنة بناة الحضارات، وأن الكثير من خريجي الكلية احتلوا أفضل المراكز العلمية بمصر ودول العالم المختلفة فكلية الهندسة من الكليات المتميزة التي تعمل بشكل مستمر على مواكبة التطورات الحديثة في علوم الهندسة بجميع فروعها.

وخلال كلمته وجه الدكتور حسان النعماني شكره وتقديره لأولياء الأمور لمساندتهم لأبنائهم حتي وصلوا إلى هذا اليوم وهو يوم الحصاد لمجهودهم وتفانيهم تجاه أبنائهم، مشيراً إلى أهمية دور خريجي كلية الهندسة فى المشاركة فى بناء الوطن باعتبارهم مستقبل مصر وبناة الجمهورية الجديدة، حيث أن الدولة المصرية تشهد مرحلة هامة في البناء والتنمية وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها القيادة السياسية في جميع أقاليم مصر، مهنئاً في نهاية كلمته الطلاب الخريجين متمنياً لهم المزيد من التقدم وتحقيق النجاح في المستقبل.

واوضح الدكتور احمد قاسم أن الكلية احتفلت هذا العام بتخريج ٢٣٥ من طلابها ببرامجها الخمسة المختلفة وهي برنامج هندسة الاتصالات والالكترونيات، وهندسة القوي والآلات الكهربائية، والهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، وبرنامج هندسة الإنشاءات، مشيرًا إلى أن الكلية تحرص على تخريج كوادر هندسية وفنية طبقاً لحاجة سوق العمل، وذلك من خلال تشجيع الابتكار والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية متمنيا في نهاية كلمته دوام النجاح للخريجين وتفوقهم في حياتهم العملية.

وفي نهاية الحفل كرم الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد الكلية والمهندس حسام الزغاوي نقيب المهندسين الطلاب الخريجين.