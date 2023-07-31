رئيس قطاع الفنون التشكيلية يناقش خطة صندوق التنمية الثقافية

التقت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بالدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالصندوق، منها: الاستعدادات الجارية لانطلاق المهرجان القومي للسينما، وكذلك آخر تجهيزات إنشاء "بيت التراث المصري"، وتشكيل مجلس أُمنائه، والذي سوف يكون مقره بمركز الحرف التقليدية في الفسطاط.

وناقش "قانوش" مع وزيرة الثقافة مقترح للتعاون لعمل "جداريات" بمحطات مترو الإنفاق الجديدة والقطار الكهربائي والمونورويل .

كما تم مناقشة خطة العام المالي الجديد، لاسيما "الباب السادس" الخاص بالخطة الاستثمارية، وبنوده والمشروعات الجاري العمل بها، وفي مقدمتها منظومتي الإطفاء والإنذار الجاري العمل بمرحلتيهما الأولى.

جاء ذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات عقدتها الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مع قيادات الوزارة، لمناقشة بعض بنود الخطة الاستثمارية للوزارة، خلال العام المالي الجديد، والاستعدادات النهائية لعدد من الفعاليات والأنشطة والأحداث الثقافية والفنية التي تُنظمها الوزارة خلال الفترة المقبلة.