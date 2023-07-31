غلق 3 مخابز بلدى بشبين الكوم والشهداء لمخالفتها اللوائح والقوانين

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق 3 مخابز بلدي بنواحي بندر شبين الكوم وعمروس وكفر دنشواى بمركز الشهداء ، لمدة شهر كعقوبة إدارية لإنتاج خبز ناقص الوزن وذلك بالمخالفة للتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017 و 37 لسنة 2020 ، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

وفى ذات السياق وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بتكثيف المرور الميداني على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة لمتابعة مدى توافر السلع والالتزام بالأسعار المقررة وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ، أشار المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تم اليوم الإثنين تحرير 199 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية ، وتنوعت المحاضر ما بين 94 محضر مخالفات مخابز و 105 محاضر مخالفات أسواق وتم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز بلدى بناحية سرس الليان لقيامه بتجميع كمية قدرها 2 شيكارة دقيق بقصد الاستيلاء على الدعم والتربح بدون وجه حق.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.