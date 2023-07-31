وفد جامعة اليابان ومستشفى الأورام بالأقصر يبحثان سبل التعاون " صور"

زار فريق من جامعة اليابان، اليوم الاثنين، مقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان شمال محافظة الأقصر، لعمل جولة داخل الأقسام الطبية، والتحدث عن أساليب العلاج الحديثة، وزيارة الصيدلية الإكلينيكية في إطار تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي.

وتفقد الوفد الياباني؛ أقسام المستشفى المختلفة، واستمعوا لشرح وافي من كافة رؤساء الأقسام عن طبيعة الكشف على المرضى وتشخيص حالاتهم بقسم علاج اليوم الواحد، وتلقى جرعات العلاج الكيماوي وتحضيرها داخل الصيدلية الإكلينيكية وقسم العلاج الإشعاعي وغرف الإقامة الداخلية والإفاقة والعمليات.

وأبدى الوفد الياباني، خلال زيارتهم للمستشفى سعادتهم الكبيرة بزيارة هذا الصرح الطبي المميز، لتقديم الدعم المعنوي لمرضى السرطان من مختلف الأعمار، مؤكدين على انبهارهم بالإمكانيات المتاحة والتي تعالج الآلاف من مرضي محافظات الصعيد بالمجان تماماً.

فيما قال محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه تم الاتفاق على عمل بروتوكول تعاون مشترك، في المستقبل القريب بين جامعة اليابان ومستشفى شفاء الأورمان.

وعبر فؤاد، عن سعادته بزيارة وفد جامعة اليابان للمستشفى، ومشاهدة الصرح الطبي العملاق، بجانب التعرف على الخدمات التي يتم تقديمها للمرضي من الأطفال والكبار بإتباع احدث الأساليب العلاجية، مثمنا حرص وفد جامعة اليابان على زيارته للصيدلة الإكلينيكية وتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي، بما يعود بالنفع على مرضي السرطان في الفترة المقبلة.

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وفد جامعة اليابان (2)

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